Carnevale nei locali: «Non dico no, ma aspettiamo a decidere»

BELLINZONA - Un carnevale nei locali della città. È la proposta avanzata da alcuni esercenti di Bellinzona. «Una proposta propositiva e che merita sicuramente anche attenzione», sottolinea il sindaco Mario Branda ai microfoni del Marghe & Chiello Show, su Radio Ticino.

Branda, insomma, sembra accogliere l'idea, seppur con delle riserve: «È bene che ci siano dei commercianti che si danno da fare per animare e portare vita nelle città, anche a Bellinzona. Ne parleremo sicuramente quando ci sarà presentata una proposta dettagliata. Devo per dire che è ancora un po' presto per prendere decisioni in merito».

Gli allentamenti consistenti promossi dal Consiglio federale, infatti, per il Sindaco sono sì un indicatore positivo: «Ma siamo solo agli inizi di febbraio - aggiunge -. Non vorrei che si precipitasse con una decisione frettolosa a fronte di una situazione che mi pare ancora in evoluzione».

Branda, in sostanza, vuole essere prudente: «La pandemia non è ancora terminata. È possibile che tra una settimana/dieci giorni la situazione sia completamente diversa, ma in questo momento la cautela è d'obbligo. Se è vero che andiamo verso un allentamento importante delle misure, allo stesso tempo si sentono voci che arrivano dal mondo della scienza che invitano a non abbassare la guardia. E con questa pandemia non si deve scherzare. Sarebbe un peccato se, alle porte di quella che potrebbe essere una svolta, ci trovassimo a ricascare in nuovi problemi rovinandoci il resto della primavera», conclude.