Poca neve, ma Bosco Gurin apre

BOSCO GURIN - Si apre, seppur parzialmente, nonostante le condizioni di innevamento non siano ottimali. Così ha deciso la Direzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin che, a partire da sabato 15 gennaio (e soltanto al week-end fino a nuovo avviso), aprirà parzialmente il comprensorio sciistico. Grazie alle basse temperature raggiunte negli scorsi giorni, si è potuto azionare l'innevamento programmato su una pista.

Saranno pertanto aperti: la prima seggiovia Ritzberg, la pista blu (Piattello), la giostra ed il tappeto mobile per i più piccoli alla partenza della seggiovia. Sarà fruibile pure il Ristorante Rossboda e la nuova slittovia 4 stagioni.

Per chi non volesse sciare, a Bosco Gurin si possono fare delle belle passeggiate con le ciaspole, ad esempio partendo dal paese raggiungendo Rossboda, passando per la Capanna Grossalp. Inoltre per chi volesse vivere appieno il week-end nel paesino walser, ha la possibilità di pernottare presso l'Hotel Ristorante Walser.

Per accedere agli impianti non vige alcuna restrizione. Per quanto attiene ai ristoranti e per poter consumare al loro interno vige invece l'obbligo del 2G per le persone oltre i 16 anni (vaccinati o guariti). All'interno dei ristoranti (self-service e con servizio al tavolo) va indossata la mascherina fino a quando non si è seduti.