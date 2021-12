Su i ricoveri, 313 contagi in Ticino

BELLINZONA - I numeri, ha detto ieri in conferenza stampa il medico cantonale Giorgio Merlani, si commentano da soli. Dopo il record del weekend, tra lunedì e martedì in Ticino i contagi da Covid-19 sono saliti di nuovo, toccando quota 313. Nelle ultime 24 si registra purtroppo anche un decesso.

Il dato è ancora in aumento rispetto alla media di settimana scorsa, sia per quanto riguarda i contagi (302 al giorno), che per le ospedalizzazioni: i degenti nei reparti Covid salgono a 109, contro i 104 di ieri. Di questi, 17 sono ricoverati in cure intense (ieri erano 19). Per fare un confronto, i nuovi positivi registrati martedì scorso erano stati 231.

La quota di popolazione vaccinata con la seconda dose è del 70 per cento, mentre solo il 19 per cento finora ha ricevuto il richiamo che protegge dalla variante Omicron.

Nelle case anziani del cantone la situazione rimane al momento stabile, con 3 residenti positivi in un'unica struttura.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min