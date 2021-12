Supsi: una nuova direttrice per il Dipartimento tecnologie innovative

LUGANO - Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio della SUPSI ha nominato la Professoressa Milena Properzi quale nuova Direttrice del Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI. A partire dal 1° maggio 2022 subentrerà al Professor Emanuele Carpanzano.

La posizione era stata aperta lo scorso mese di luglio a seguito della nomina di Emanuele Carpanzano, attuale Direttore del DTI, a Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza SUPSI. La Professoressa Properzi è risultata la candidata più qualificata per condurre il DTI, dimostrando autorevolezza professionale e accademica, un’ottima conoscenza delle scuole universitarie professionali svizzere, così come una consolidata rete professionale con istituzioni, enti e associazioni scientifico-accademici a livello nazionale e internazionale. «Milena Properzi dimostra un approccio orientato all’innovazione e al cambiamento, oltre a un apprezzabile sguardo olistico rispetto alle tecnologie, con attenzione alle attività interdisciplinari all’interno del DTI e della SUPSI più in generale», si legge sul comunicato.

La Professoressa Properzi ha ottenuto la laurea presso l’Università di Firenze e un dottorato di ricerca in scienza e tecnologie industriali presso l’Università di Nancy. Prima di assumere la sua carica in seno alla SUPSI, è stata attiva in altre realtà universitarie svizzere, dapprima presso la Berner Fachhochschule e in seguito presso la Haute école de gestion Arc di Neuchâtel. Dal 2018 è attiva in SUPSI in qualità di Responsabile della ricerca in seno alla Direzione del DTI.