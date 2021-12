Ecco la neve, il Ticino si tinge di bianco

LUGANO - Un giorno dell'Immacolata particolarmente immacolato. Come da programma, i primi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere sin dalle prime ore di questa mattina.

Un primo velo bianco, ancora sottile, al di sopra dei 300 metri, che si farà ben più spesso nel corso delle prossime ore e «scenderà sulle pianure», come si legge in un post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook di MeteoSvizzera.

Scatta l'allerta neve

L'allerta neve di livello 3 (pericolo marcato) lanciata ieri dalla Confederazione sarà in vigore fino alle 18 di questo pomeriggio, a tutte le quote. Stando alle previsioni, alle quote più basse sono da attendersi accumuli che vanno dai 5-10 centimetri (sopra i 200 metri d'altitudine) fino ai 15-30 centimetri (sopra gli 800 metri).

Sempre secondo il bollettino, la fase più intensa delle nevicate è calcolata tra le 9 di questa mattina e le 15 di questo pomeriggio. E in queste ore, come indicato ieri in un comunicato della Polizia cantonale, sono da prevedere possibili disagi sulle strade. «È pertanto consigliato l'utilizzo del veicolo solo in caso di necessità».

Tipress