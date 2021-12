Annullato l'evento Piazza la Fondue

LUGANO - Via formaggio, pane e sottaceti. Piazza la Fondue non si farà. Lo comunica la Città di Lugano, specificando che l'evento, previsto per il prossimo 12 dicembre in Piazza Rezzonico, è annullato.

Le motivazioni dipendono da «disposizioni superiori»: «L'attuale crisi sanitaria, che ha purtroppo ripreso vigore, sconsiglia purtroppo ogni evento che richiami importanti masse di folla».