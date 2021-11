Test sierologico offerto se ci si vaccina entro fine anno

BELLINZONA - Ad inizio novembre, la Confederazione ha deciso di rilasciare un certificato COVID alle persone che presentano una sierologia positiva effettuata dal 16 novembre. Questo certificato è valido tre mesi e soltanto in Svizzera.

Alla luce di questa possibilità, il Cantone ha deciso di aggiungere un’ulteriore misura al pacchetto di iniziative volte a promuovere la vaccinazione. A partire da subito e fino alla fine dell’anno, le persone che decideranno di vaccinarsi dopo essersi sottoposte a un test sierologico otterranno il rimborso dell’analisi sino ad un importo massimo di 96.50 franchi. E questo indipendentemente dal risultato: se il test dovesse risultare positivo, potrà essere sufficiente un'unica dose di vaccino, anche per ottenere il relativo certificato COVID; se il test dovesse essere negativo, bisognerà effettuare il ciclo completo.

Questa offerta si aggiunge alle altre iniziative in corso sul fronte della promozione della vaccinazione, in particolare si ricordano quelle legate alla consulenza (tramite la hotline cantonale e nelle farmacie aderenti) e all’offerta di vaccinazione capillare sul territorio (prima dose disponibile in modalità walk-in tutti i sei centri cantonali attualmente operativi, durante i giorni e gli orari di apertura). Per informazioni più dettagliate consultare la pagina web www.ti.ch/vaccinazione.

Come approfittare del rimborso

Il prelievo del campione per il test sierologico deve essere effettuato presso il proprio medico oppure direttamente da uno dei laboratori autorizzati.

Il campione deve essere analizzato da uno dei laboratori autorizzati.

Il rimborso del costo del test sierologico (prelievo e analisi) può essere richiesto esclusivamente al centro cantonale di vaccinazione di Giubiasco al momento in cui si effettua la prima dose di vaccinazione.

È necessario presentarsi al centro con: l’esito del test sierologico (effettuato dopo il 16 novembre) la/e fattura/e del laboratorio e ev. del medico e il formulario di richiesta debitamente compilato (disponibile su www.ti.ch/vaccinazione).

L’offerta è valida da subito e per le prime vaccinazioni effettuate fino al 31 dicembre.

Lista dei laboratori disponibili in Ticino: