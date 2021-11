Un'altra classe in quarantena

BELLINZONA - Il virus continua a correre tra i banchi di scuola nonostante gli allievi siano attualmente a casa per le vacanze dei morti. La pagina web del Decs rileva infatti una nuova quarantena di classe - comunicata lo scorso 29 ottobre - per una sezione della scuola elementare di Ponte Capriasca-Origlio. Il provvedimento, che costringerà gli allievi interessati a trascorrere le vacanze in casa, scadrà lunedì 8 novembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole.

In totale sono quindi cinque le sezioni scolastiche ticinesi a essere interessate da questo provvedimento. La classe di Ponte Capriasca-Origlio va infatti ad aggiungersi alle tre sezioni della Scuola elementare di Brissago (per cui è stata intimata la quarantena d'istituto) e alla classe della Scuola Media di Agno.

Ricordiamo che il mondo scolastico del nostro cantone conta 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 delle scuole professionali cantonali.