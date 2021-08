Lugano e il Ticino danno l'ultimo saluto a Marco Borradori

LUGANO - Oggi è il giorno del commiato. Il giorno dell'addio. Dopo due giorni di triste pellegrinaggio verso il patio di Palazzo Civico, dove era stata allestita la camera ardente del sindaco, oggi tantissimi luganesi (e ticinesi) daranno l'ultimo e definitivo saluto a Marco Borradori.

Necessario il certificato Covid-19 - A Cornaredo è infatti attesa la folla delle grandi occasioni, in una giornata di lutto cittadino. I cancelli dello stadio saranno aperti fin dalle 8.00 per permettere un afflusso ordinato dei presenti. Sulle tribune dello stadio, ricordiamo, potranno accedere solo le persone vaccinate, guarite o testate. E proprio per permettere anche ai non vaccinati di salutare per l'ultima volta Borradori, ieri in Piazza Rezzonico a Lugano, sono state allestite alcune tendine che effettuavano test rapidi gratuiti. Con diversi luganesi che ne hanno approfittato.

Tornando alla cerimonia funebre, il feretro di Borradori entrerà nello stadio alle 10. Successivamente vi saranno gli interventi del Consigliere federale Ignazio Cassis, del Consigliere di Stato Norman Gobbi, del Vicesindaco di Lugano Michele Foletti e dell'amico Andrea Leoni. Seguirà infine un momento di preghiera guidato dal Vescovo Valerio Lazzeri.

Campane a lutto - La giornata di lutto cittadino si concluderà poi alle 18.10 - ora in cui Marco Borradori è stato dichiarato morto mercoledì 11 agosto - quando tutte le campane di Lugano risuoneranno i loro tristi rintocchi, mentre la popolazione si unirà in un ultimo doloroso minuto di raccoglimento in ricordo del sindaco della gente. Andato via troppo presto.

Davide Giordano