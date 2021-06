La danza che unisce, premiati due progetti ticinesi

ZURIGO - L'associazione ilmioequilibrio, che promuove da dieci anni progetti di beneficenza per persone con e senza disabiltà, ha assegnato 25'000 franchi a undici progetti svizzeri. Il premio principale è condiviso dai progetti di danza ticinesi "MOPS_DanceSyndrome" di Locarno e "Mix-Dance New Ability" di Lamone.

«Molte persone che vivono in istituzioni o con poco accesso alla vita sociale hanno sofferto della pandemia di Coronavirus», spiega Daniela Specht, responsabile operativa per ilmioequilibrio. Daniela Specht è rimasta sorpresa dalle idee di progetto creative che sono state presentate lo scorso anno per il premio “meingleichgewicht 2020”. La giuria, composta da dieci esperti di promozione della salute, aveva infatti l'imbarazzo della scelta tra le 17 candidature presentate.

L'inclusione come una cosa ovvia - Il premio principale di quest'anno di 10'000 franchi è stato come detto diviso tra "MOPS_DanceSyndrome" e "Mix-Dance New Ability", due progetti di punta del Ticino. La "MOPS_DanceSyndrome" di Locarno è stata giudicata dalla giuria un esempio di cultura inclusiva unica in Europa che offre a giovani adulti (a partire dai 15 anni) con sindrome di Down la possibilità di seguire un corso di formazione continuo professionale in danza contemporanea, sull’arco di nove mesi all’anno, con la possibilità di entrare a far parte della compagnia di danza MOPS.

«L'inclusione dovrebbe essere qualcosa di naturale, quotidiano, ordinario», dice Daniela Specht. Il "Mix-Dance New Ability" di Lamone soddisfa perfettamente questa esigenza. Si tratta di un gruppo di persone che organizza ogni anno un grande spettacolo. I partecipanti provengono da diversi background culturali, da varie generazioni, dilettanti o professionisti, con o senza disabilità. Ciò che hanno in comune è la passione per il movimento e il design creativo.

Oltre ai progetti di Locarno e Lamone, la giuria ha premiato con mille franchi pure il Tennisabili-Tennis Club Giubiasco per un programma che permette alle persone con disabilità di imparare a giocare a tennis.

Premi ilmioequilibrio 2020

Premio principale: 5'000.-- franchi svizzeri ciascuno

MOPS_DanceSyndrome in Locarno TI

Mix-Dance New Ability in Lamone TI

Premio di riconoscimento: 3'000.-- franchi svizzeri ciascuno

Netzwerk Miteinander Turnen

Stiftung Aarhus: Kilometer-Frässe

Stiftung Balm: Der Balmhof

Premio di sponsorizzazione: 1'000.-- franchi svizzeri ciascuno

FRAGILE Svizzera a Zurigo per la «Parcours Selbsterfahrung Hirnverletzung», una mostra itinerante degli studenti di terapia occupazionale della ZHAW

Stiftung Brändi a Kriens LU per un nuovo concetto nutrizionale che coinvolge gli ospiti nella pianificazione del menu, la spesa, la cucina e la scelta della situazione alimentare

Handball-Club Winterthur per «Special Handball», un'offerta sostenibile per bambini e giovani con bisogni speciali o con disabilità mentali

Insieme Zurich per aver avuto il coraggio di trasformare il suo spazio culturale e adattarlo alle nuove esigenze

Tennisabili-Tennis Club Giubiasco per un programma che permette alle persone con disabilità di imparare a giocare a tennis

Stiftung Rheinleben di Basilea per lo sviluppo del sito web Corona "Essere a casa - consigli utili"

