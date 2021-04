Covid: 57 nuovi positivi e 7 ricoveri

LUGANO - Restano stabili i numeri della pandemia in Ticino. Dopo i 62 di venerdì e gli 85 di ieri, i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 57. Nella giornata odierna, fortunatamente, non si registra nessun nuovo decesso. I nuovi ricoveri sono 7, mentre i pazienti dimessi sono stati 8.



Sempre sotto i cento ricoverati - Anche il numero totale delle persone che si trovano in ospedale per complicazioni legate al Covid-19 è piuttosto stabile. Attualmente sono 89 i pazienti ricoverati (-1), 15 dei quali si trovano in cure intense (come ieri).

Tasso di riproduzione oltre l'uno - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi hanno registrato un nuovo aumento. Sui 629 test effettuati il 21 aprile il tasso di positività raggiungeva il 9%. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 249 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 1.03 (dato riferito al 9 aprile).

Il 9,9% dei ticinesi immunizzato - I dati - riferiti al 18 aprile - della campagna vaccinale mostrano un totale di 99'245 dosi somministrate, e di un 9,9% della popolazione ticinese completamente immunizzata.

984 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 31'907 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 984.



Isolamenti e quarantene - Al 23 aprile vi erano 545 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 751 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Case anziani (quasi) Covid-Free - A parte il caso isolato e che non preoccupa le autorità sanitarie cantonali di mercoledì, quando un residente vaccinato è risultato positivo al Covid-19 (con sintomi lievi), le case anziani ticinesi restano al riparo dalla malattia. Anche oggi, infatti, non si sono registrati nuovi contagi.

Nessuna nuova quarantena - Nel mondo della scuola, il Decs non segnala nuove quarantene.

