Due draghi barbuti salvati dalla SPAB

ROVEREDO - Sono animali che si trovano bene nei deserti dell'Australia, dove le temperature sono alte. Ma lo scorso fine settimana sono stati trovati in un prato di Roveredo, nei Grigioni. Si tratta di due draghi barbuti (anche conosciuti come pogone), che sono stati recuperati dai volontari della Società protezione animali di Bellinzona (SPAB) per essere trasferiti in un terrario adeguatamente riscaldato

«I due animali sono stati trovati da un abitante in un prato situato nei pressi di un esercizio pubblico della località mesolcinese» spiega la SPAB in una nota. Non è ancora chiara la loro provenienza. Ma le ipotesi sono due: «O sono fuggite dal loro terrario oppure sono state tristemente abbandonate». Se i due esemplari di drago barbuto non fossero stati recuperati, «sarebbero sicuramente morti di freddo nel giro di poco tempo».

La SPAB prende pertanto posizione sulla vendita e la detenzione di questi animali: «Pochi acquirenti si documentano a sufficienza prima di acquistare animali di questo tipo che da adulti possono raggiungere i sessanta centimetri di lunghezza necessitando di terrari voluminosi e ingombranti».

SPAB