Studenti alla ricerca di un nuovo record

MENDRISIO - Sono passati due anni. Ad aprile 2019 la radio degli studenti del Liceo di Mendrisio - Radio LiMe - si è cimentata in 24 ore di radio in diretta (e parlata) per celebrare i primi 10 anni di attività. Ma quest'anno si vuole superare il record durante le tradizionali giornate di autogestione dell'istituto momò.

Dalle 16 del 12 aprile alle 17 del 13 aprile i membri della radio studentesca terranno una diretta live. Solitamente le puntate mandate in diretta dalla radio hanno una durata di circa 45 minuti e si possono ascoltare al giovedì alle 16:30, ma questa volta la commissione radio, composta da ragazzi che vanno dalla prima alla quarta liceo, tenterà di proporre «qualcosa di diverso e professionale».

L’organizzazione sarà divisa in fasce orarie da quattro ore l’una, dove quattro ragazzi (tre speaker e un tecnico) parleranno in diretta di tematiche varie, dagli anni ‘60 alla musica classica, per poi cedere il posto. Anche durante tutta la notte tra lunedì e martedì.

Parti di parlato live verranno intercalate da canzoni e da interviste o podcast preregistrati, che lasceranno il tempo ai ragazzi di riposarsi e di arieggiare e sanificare lo studio di registrazione (come indicato dai piani di protezione Covid-19 discussi con la direzione).

Sarà possibile ascoltare la diretta sul sito radiolime.ch o su nettune.ch dove sono presenti anche tutte le altre dirette e gli altri progetti della radio.

«Se già l’impresa delle ventiquattro ore era sembrata difficile, quella delle venticinque ore potrebbe apparire troppo pretenziosa, ma con scalette organizzate e preparate nei mesi precedenti, gli allievi sono pronti».