CHIASSO - La Pasqua è sempre un momento di spensieratezza. Le famiglie si riuniscono intorno a tavole imbandite e i bambini si divertono cercando le uova e mangiando i loro conigli di cioccolato.

Mai come quest’anno, si è atteso questi giorni speciali per poterci finalmente riunire e godere di buona compagnia (oltre che di buon cibo). Mai come quest’anno, tuttavia, ci siamo anche chiesti come sarebbe la nostra Pasqua se non avessimo la possibilità di festeggiare con le persone che amiamo e di vedere il sorriso sul volto dei bambini mentre gustano il cioccolato del loro coniglio.

Easy Work - azienda attiva nel settore della ricerca, selezione e collocamento di personale fisso e temporaneo - ha pensato di fare un piccolo gesto per regalare un po’ di dolcezza a chi quest’anno ha avuto qualche difficoltà. Grazie al sostegno di Caritas Ticino, sono stati donati 50 coniglietti di cioccolato per le famiglie meno abbienti.

I conigli sono stati consegnati ai gestori dello shop CaTi di Chiasso e chiunque potrà prenderne uno per la propria famiglia e i propri bambini. «Abbiamo voluto raccontare di questa iniziativa non per farci pubblicità - spiegano i promotori - ma per invogliare le altre attività presenti sul territorio a fare lo stesso, creando una catena di sostegno per chi è stato vittima di questo spiacevole anno».

Easy Work