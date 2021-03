Abusi in strada a Paradiso, condannato

PARADISO - Ha approfittato di un momento in cui nessuno vedeva, l'ha trascinata in un luogo appartato e l'ha palpeggiata. Un 69enne di origini bosniache è stato condannato oggi alle Assise correzionali di Lugano per avere abusato sessualmente di una connazionale 32enne affetta da debilità mentale.

I fatti, riferisce la Regione online, risalgono a novembre scorso e sono accaduti in una via di Paradiso. L'anziano - che conosceva la donna da diversi anni - è stato condannato a 16 mesi di detenzione sospesi per due anni e a 5 anni di espulsione dalla Svizzera. La giudice Francesca Verda Chioccetti ha riconosciuto l'imputato, reo confesso, colpevole di coazione sessuale, e lo ha condannato a versare 1000 franchi alla vittima per torto morale.