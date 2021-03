«Spegniamo insieme la Città, per una buona causa»

LOCARNO - Domani sera l’illuminazione del Castello Visconteo, di Casorella, di Palazzo Marcacci, di Casa Rusca e della Chiesa di S. Antonio verrà simbolicamente spenta dalle ore 20.30 alle 21:30.

Locarno, Città dell’energia dal 2012, prosegue così la promozione di eventi e iniziative che sensibilizzano la popolazione sull’impatto di singole azioni sulle risorse collettive disponibili e sulla salute del pianeta.

Proprio a questo scopo la Città ha aderito a Earth Hour, l’azione 2021 del WWF che propone lo spegnimento di edifici storici e monumenti in tutto il mondo nello stesso momento per 60 minuti (da qui il nome “Earth Hour”, che significa “ora della terra”) per rendere attenta la popolazione al consumo responsabile di energia.

Earth Hour è un’azione nata nel 2007 per promuovere una discussione attorno a temi ambientali come lo spreco e l’impiego di energia o la protezione della natura, incoraggiando al contempo un cambiamento delle proprie abitudini da parte delle persone attraverso semplici singoli gesti. Tale azione, nata a livello locale da WWF Australia per la città di Sidney, negli anni ha assunto una dimensione sempre maggiore, tanto che oggi è divenuta globale e coinvolge milioni di persone in tutto il mondo.

Il Municipio di Locarno invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a questa azione simbolica spegnendo domani tra le ore 20.30 e le 21.30 le proprie illuminazioni, amplificando così gli effetti di quest’iniziativa.