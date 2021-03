Lugano come Tokyo: tutti pazzi per i ciliegi giapponesi di via Beltramina

LUGANO - Con la pandemia viaggiare è diventato più complicato. Ma la voglia di visitare il mondo, non passa mai. E sempre di più si va allora in cerca degli angoli nascosti nel proprio territorio, in particolare ora che sta arrivando la primavera.

Una primavera che in via Beltramina a Lugano è già sbocciata in tutta la sua bellezza. Nel cortile dello stabile della Cassa Pensione cittadina (quello in cui si trova la sede della polizia comunale, per intenderci) sono infatti in fiore i ciliegi del Giappone (il nome scientifico è prunus serrulata).

Sono molti i cittadini che proprio in questi giorni (la fioritura dura poco) si stanno recando sul posto per godersi lo spettacolo. Ma anche per scattare foto che in queste ore stanno inondando i social. O anche video in cui - oggi complice il vento - volano petali. Insomma, un angolo nascosto... in cui si respira quasi il fascino della primavera giapponese, pur trovandosi a Lugano.

Anche il sindaco Marco Borradori ha stamani dedicato un post su Instagram alle piante di Molino Nuovo: «Ci siamo! Come tutti gli anni, la primavera è arrivata in via Beltramina a colorare di magia un incantevole angolo nascosto di Lugano».