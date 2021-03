Un nuovo Bike&Rail alla stazione di Mendrisio

MENDRISIO - La mobilità combinata nel Canton Ticino acquisisce un altro importante tassello. A partire da lunedì 8 marzo la stazione di Mendrisio potrà infatti contare - a quattro mesi esatti dall'inaugurazione del nuovo nodo intermodale - anche su un moderno e più capiente Bike&Rail.

Il nuovo parcheggio di Via Stefano Franscini (adiacente allo stabile PostFinance) offrirà circa 110 posti bici e 120 posti moto, ovvero - come ricordano le FFS - «quasi 130 posti complessivi in più rispetto al precedente». I lavori sono durati due mesi e il costo complessivo del progetto, cofinanziato dal Cantone e dalla CRTM, ammonta a 380'000 franchi.

Il nuovo Bike&Rail di Mendrisio - ricordano le FFS - è solo l’ultimo di una lunga serie di parcheggi per biciclette rinnovati e ampliati nelle stazioni ticinesi, dopo quelli di Sant’Antonino, Rivera, Giubiasco e Bellinzona, per citare gli ultimi in ordine di tempo.