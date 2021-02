Il Municipio va incontro alle imprese

MENDRISIO - Con lo scopo di alleviare un poco il carico finanziario delle piccole attività economiche insediate sul territorio della Città di Mendrisio, il Municipio ha varato alcune facilitazioni.

In particolare, per gli acconti di imposta comunale relativi all’anno fiscale 2021, si applica un interesse di ritardo annuo dello 0%. Per i commercianti e gli esercenti oggetto di misure di chiusura delle loro attività, la tassa relativa all’occupazione dell’area pubblica è condonata per l’anno 2021. Per tutte le attività economiche, inoltre, la tassa base sui rifiuti sarà emessa con un termine di pagamento a 60 giorni.

Infine, per le attività economiche toccate da un obbligo di chiusura intimato dall’Autorità, la tassa base sui rifiuti sarà emessa pro-rata temporis.