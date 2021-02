Il Rabadan in novanta scatti

BELLINZONA - Nel giorno in cui tradizionalmente Bellinzona si trasforma nella Città del Carnevale, prende il via la mostra fotografica che animerà le vie del centro per sette settimane, intitolata “A Carnevale ogni scatto vale”. La Città di Bellinzona, in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, intende così offrire un’animazione del centro storico diversa dal solito durante questo particolare periodo. L’istallazione è stata realizzata dal Foto Club Turrita in collaborazione con la Società Rabadan nell’ambito del suo programma alternativo 2021 (#VivoRabadan21).

Protagonisti assoluti del centinaio di fotografie che si potranno ammirare partendo da Viale Stazione e proseguendo nelle piazze centrali di Bellinzona sono i bagordi carnascialeschi. L’obiettivo dell’esposizione è infatti quello di ripercorrere la storia del Rabadan attraverso le immagini dei momenti clou dei festeggiamenti - come la consegna delle chiavi e i cortei - nonché delle persone che animano le sei giornate di festa: regnanti, guggen e partecipanti in maschera. Attraverso le immagini, immortalate nel corso degli anni dai soci del Foto Club, è così possibile percorrere una sorta di corteo nei ricordi e nella spensieratezza di una tradizione che da ormai 158 anni segna la vita di Bellinzona e che quest’anno è stata annullata a causa

della pandemia.