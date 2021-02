In Ticino altri 47 contagi e 1 decesso

BELLINZONA - Contagi in frenata, ma la fine del tunnel è ancora lontana. Nelle ultime 24 ore nel nostro cantone sono stati registrati 47 positivi, ieri erano stati 57 e il giorno prima 41. Purtroppo, al bilancio si è aggiunto un altro decesso. Lo comunica l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino odierno.

Salgono così a 26 963 i positivi dall'inizio della pandemia in Ticino, a 940 le vittime. Altri 6 pazienti sono stati ricoverati per sintomi legati al virus. Negli ospedali ticinesi, al momento, sono 132 i posti letto occupati da pazienti Covid (ieri erano 139). Di questi 23 sono ricoverati in terapia intensiva, tre in più di ieri. Tra mercoledì e giovedì sono stati dimessi 13 pazienti.



elaborazione tio.ch/20min

La curva dei pazienti ospedalizzati e dei decessi in Ticino.

Il tasso di positività (aggiornato al 30 gennaio) è del 5 per cento, su un totale di 390 test effettuati. Il tasso di riproduzione Rt invece è dello 0.76 (aggiornato al 18 gennaio) con 204 infetti ogni 100mila abitanti. Sul fronte della prevenzione, sono 431 le persone sottoposte a quarantena obbligatoria perché entrate in contatto con positivi, o rientrate da paesi considerati a rischio. Sono invece ancora 270 i positivi in isolamento.

Nelle case anziani non si registrano nuove positività. Sono attualmente quattro i residenti infetti, tutti all'interno della stessa struttura. Un residente è deceduto per cause diverse dal Covid.



La curva dei contagi in Ticino

