Undici positivi al Centro anziani di Balerna

BALERNA - Il coronavirus è penetrato anche al Centro anziani di Balerna, dove negli scorsi giorni, «nonostante le importanti misure di protezione messe in atto quotidianamente», undici residenti sono risultati positivi al tampone.

La scoperta, sottolineano il Municipio e la Direzione amministrativa e sanitaria in una nota congiunta, è avvenuta attraverso un'indagine ambientale che è attualmente in corso sia tra i residenti sia tra i collaboratori.

Gli undici ospiti positivi sono stati trasferiti nel reparto Covid-19 della casa anziani. «Nessuno al momento necessita di cure ospedaliere e gli ospiti sintomatici vengono seguiti dai loro medici e curati in Casa anziani», spiegano i vertici della casa anziani, precisando inoltre che a titolo precauzionale sono state sospese «le visite in camera per tutti i residenti» così come «tutte le attività comunitarie». Sono invece mantenute «nel rispetto delle misure di protezione» le visite negli spazi appositamente predisposti. «Siamo vicini alle famiglie toccate», conclude la direzione della casa per anziani esprimendo nel contempo la loro gratitudine ai collaboratori «per l'impegno e la professionalità dimostrate nel gestire la situazione».

La malattia, ricordiamo, è attualmente presente in 20 delle 68 strutture per anziani sparse nel cantone. Nella giornata di lunedì, stando al resoconto di Adicasi, 21 residenti sono risultati positivi, mentre altri tre hanno perso la vita.