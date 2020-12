«La festa vera non è impedita da niente e da nessuno»

LUGANO - «Il Natale ci coglie mentre siamo ancora per strada». Inizia così il messaggio natalizio del vescovo don Valerio Lazzeri, che in un video pubblicato dalla Diocesi di Lugano su YouTube ha sottolineato l’unicità di questo Natale nel mezzo della pandemia.

Perché oggi «ci troviamo in una situazione difficile, viviamo le conseguenze di questa pandemia che ci sta affaticando e appesantendo». È un Natale «nel senso della precarietà» e in cui «tutto quanto ci circonda sembra in movimento e poco stabile», dandoci la sensazione che «non sia il momento di celebrare». In realtà però, questo può essere un 25 di dicembre più "sobrio" ma al contempo intenso per quelli che sono i suoi veri valori.

Insomma, un giorno di Natale diverso sì, ma da vivere, per quanto possibile, senza rinviare le celebrazioni. È questo l’augurio di don Lazzeri: «Poter vivere questo Natale aperti a quanto possiamo vivere adesso, non a rimandare a domani o dopodomani il momento della festa. La festa vera, quella che possiamo sempre celebrare, non è impedita da niente e da nessuno. Nessuna limitazione può impedirci di vivere questo Natale come l'inizio di una storia nuova».