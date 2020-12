L'Azienda agraria sbarca su Facebook

MEZZANA - L'Azienda agraria di Mezzana è sbarcata su Facebook. Lo ha annunciato oggi il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia in una nota ricordando che essa gestisce, nelle sue varie attività, l’azienda agricola di proprietà del Cantone ed è inoltre responsabile del Demanio agricolo di Gudo. «Entrambi svolgono un ruolo importante per il carattere didattico che detengono, per i progetti innovativi e sperimentali che promuovono e per le collaborazioni che intrattengono, sia con Agroscope che con le diverse associazioni del territorio».

L'Azienda agraria si estende su una superficie di circa 60 ettari, dove convivono vari settori produttivi agricoli. «Tra i suoi prodotti - precisa il Dfe - rientrano il vino, i distillati, il formaggio d’alpe, il miele, il succo di mele, la frutta, le erbe aromatiche, l’olio di oliva, verdure e peperoncini».

L'apertura della pagina Facebook, che attualmente conta un centinaio di follower, è vista come un'opportunità per restare in contatto con i ticinesi e per promuovere le attività dell'Azienda in un periodo storico in cui occorre ridurre al minimo i contatti sociali. «È inoltre un'occasione per l'Azienda - conclude il Dfe - per comunicare in modo più diretto e veloce, facendo scoprire le sue iniziative, la sua storia e le sue tradizioni».