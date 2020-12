Cinque medaglie ticinesi agli SwissSkills

BERNA - Gli SwissSkills Championships 2020 si sono conclusi: tra settembre e fine novembre sono stati eletti complessivamente 56 nuovi campioni svizzeri delle professioni tra circa 650 partecipanti. Il Ticino si è aggiudicato una medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo.

I migliori giovani talenti del paese sono stati eletti in una grande varietà di professioni d’apprendistato dei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato. A causa della pandemia di coronavirus, quest’anno i campionati svizzeri delle professioni non si sono svolti in modo centralizzato a Berna come originariamente previsto, bensì in località decentrate in tutta la Svizzera nel corso degli ultimi tre mesi.

In totale sono state organizzate 53 competizioni dalle rispettive associazioni professionali. Poiché nel caso dei giardinieri, degli operatori in automazione, dei costruttori di ponteggi e della competizione «industria 4.0» (tenutasi per la prima volta) erano coinvolti team composti da due persone, è stato possibile incoronare vincitori degli SwissSkills Champions 2020 56 giovani professionisti svizzeri.

Panoramica delle medaglie ticinesi:

Medaglia d’oro:

Tristan Gottraux, Vira Gambarogno, (V. Luraschi SA), Installatore di riscaldamenti (AFC) / Installatrice di riscaldamenti (AFC)

Medaglia d’argento:

Mattia Porta, Malesco-I, (Officine Ghidoni SA), metalcostruttore AFC / metalcostruttrice AFC

Jason Solari, Malvaglia, (OTM Sagl), saldatore

Medaglia di bronzo:

Noé Centorame, Torre, (Giardini Toschini Sagl), giardiniere AFC / giardiniera AFC, paesaggismo (competizione a squadre)

Andrea Giussani, Cevio, (Keller Gartenbau), giardiniere AFC / giardiniera AFC, paesaggismo (competizione a squadre)

«Best of Switzerland» - Come accade in occasione dei campionati internazionali delle professioni, SwissSkills ha nominato un vincitore assoluto, il «Best of Switzerland». Quest’anno il titolo va a Shania Colombo (Münchwilen), impiegata di ristorazione, che ha ottenuto il primo posto nella relativa «scala di valutazione 700». In quanto vincitrice del Debrunner Acifer Trophy, la giovane turgoviese avrà a disposizione gratuitamente per un anno un’auto, offerta dal partner di lunga data di SwissSkills, Debrunner Acifer.

Trampolino di lancio - Agli SwissSkills Championships 2020, Shania Colombo e tutti gli altri partecipanti di successo hanno gettato delle preziose basi per la loro futura carriera professionale. Gli studi della pedagogista Prof. Dr. Margrit Stamm dimostrano che avere successo ai campionati delle professioni rappresenta in molti casi un trampolino di lancio per la carriera e che tutti i partecipanti ne traggono vantaggio in molteplici modi. Ad esempio, grazie al confronto con altri professionisti di alto livello del settore, ricevendo un feedback sulla qualità del loro lavoro o tessendo una rete di contatti.

L'elogio di Guy Parmelin - Così anche Guy Parmelin elogia i partecipanti e si congratula con loro per le straordinarie performance: «Con grande motivazione ed enorme passione, avete mostrato di quali eccezionali performance siete capaci nella vostra professione. Potete essere molto orgogliosi di ciò che avete raggiunto agli SwissSkills Championships e nella vostra ancora giovane carriera professionale», dichiara il ministro dell’economia in un videomessaggio ai partecipanti degli SwissSkills Championships.

WorldSkills rinviati di un anno - In alcune professioni, gli SwissSkills Championships 2020 hanno costituito la selezione per i prossimi WorldSkills di Shanghai. Questi ultimi sono stati rinviati dall’autunno 2021 all’autunno 2022 a causa della pandemia di coronavirus.

Tutte le classifiche possono essere visualizzate nel documento allegato.