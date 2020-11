Covid, in Ticino 15 decessi

BELLINZONA - Si aggrava il bilancio dell'epidemia in Ticino. Nelle ultime 24 ore sono 15 i decessi registrati dal medico cantonale: ben 11 in più rispetto a ieri. Un record in questa seconda ondata, che per fortuna non si rispecchia sul fronte dei contagi: tra ieri e oggi ne sono stati contati 255, meno rispetto a mercoledì.

Il numero complessivo dei positivi al tampone, dall'inizio della pandemia, sale così a 13'374. A 467 quello dei deceduti.

Per altre 21 persone si è inoltre reso necessario un ricovero ospedaliero. Ora nelle strutture sanitarie si contano 357 pazienti col coronavirus (ieri erano 376, il dato è quindi diminuito, con 22 persone dimesse). Di questi, 36 si trovano in cure intense (lo stesso numero di ieri).

Nel nostro cantone il tasso di positività dei test Covid-19 si aggira attorno al 26% (dato aggiornato al 13 novembre 2020).

Il coronavirus nelle scuole - Nelle scuole ticinesi non si segnalano nuove quarantene di classe. È ancora in vigore quella che riguarda una classe della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona: è scattata lo scorso 16 novembre e terminerà la prossima domenica 22 novembre. In Ticino si contano 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuole media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali. Dall'inizio dell'anno scolastico sono state ordinate 28 quarantene di classe, come si evince dal sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.