Berset arriva a Lugano per parlare alla popolazione

LUGANO - Il consigliere federale Alain Berset, Capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI), verrà a fare una visita in Ticino. Accompagnato da una delegazione dei propri collaboratori, terrà un breve incontro informativo, in diretta streaming, al termine della visita.

L’appuntamento è previsto per domani, giovedì 19 novembre, nella Sala del Consiglio comunale di Lugano, a Palazzo Civico (alle 12:15). Tra i relatori, oltre ovviamente al consigliere federale, ci sarà anche il Presidente del Consiglio di Stato ticinese, Norman Gobbi.

Dall'inizio della pandemia è almeno la terza visita in Ticino da parte del consigliere federale. In agosto, in un'intervista a margine della sua visita al convento delle Agostiniane, a Monte Carasso, si era complimentato per l'«unità e solidarietà» dimostrata dai ticinesi.

Ma Berset era già sceso alle nostre latitudini in marzo, in quello che aveva definito «un momento molto delicato della crisi, anche molto toccante perché c’era tanta incertezza attorno alla situazione», sottolineando come il Ticino avesse permesso al resto della Confederazione di aprire gli occhi sull'emergenza coronavirus.