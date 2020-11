I negativi riceveranno un sms

BELLINZONA - Le persone negative al test del tampone verranno avvisate via sms dall'Ufficio del medico cantonale, a partire da oggi. La nuova procedura, volta «a snellire e velocizzare» il contact-tracing, è stata comunicata stamani dal Dss.

Chi si sarà sottoposto al tampone in uno dei checkpoint attivi a livello cantonale (salvo Mendrisio) oppure in uno studio medico che fa capo a Eolab, riceverà una notifica via SMS «se l’esito del test dovesse essere negativo». In caso di necessità, nel messaggio viene comunque indicato a chi rivolgersi per ulteriori informazioni.

Il Dss ricorda la procedura in vigore: in caso di sintomi compatibili con il Coronavirus è necessario porsi subito in isolamento e prendere contatto con il proprio medico, che provvederà se del caso ad effettuare un tampone o a fissare l’appuntamento al checkpoint più vicino.

In attesa dell’esito del test occorre rimanere isolati e stilare la lista dei contatti stretti che dovranno semmai essere avvisati per la quarantena (dalle 48 ore precedenti l’apparizione dei sintomi, tutte le persone incontrate per più di 15 minuti a meno di 1.5 metri di distanza senza dispositivi di protezione).

Se il tampone risultasse positivo, è possibile già avvisare i propri contatti stretti invitandoli a porsi preventivamente in quarantena nell’attesa di venir chiamati dal contact tracing.

In considerazione della forte pressione a cui è confrontato il contact tracing, si invitano le persone a non chiamare il servizio o gli uffici dell’Amministrazione cantonale, così da evitare un ulteriore e controproducente carico sui collaboratori.