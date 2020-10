Il coronavirus annulla Espoprofessioni

BELLINZONA - Un'altra manifestazione viene annullata a causa del coronavirus. Stavolta si tratta della quattordicesima edizione di Espoprofessioni, che avrebbe dovuto avere luogo dal 22 al 27 marzo 2021. Lo comunica oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

L'appuntamento era già stato posticipato proprio per l'evoluzione della situazione pandemica, ma ora salta definitivamente.

Il comitato di organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali, SwissSkills e la Città dei mestieri della Svizzera italiana, è stato incaricato di proporre un programma alternativo di eventi, che sfrutterà i canali del web e per quanto possibile degli eventi in presenza, per permettere agli allievi della scuola media, ai genitori e ai giovani adulti di scoprire ed esplorare il mondo delle professioni e delle formazioni del postobbligo.

Il nuovo programma eventi sarà reso noto nei prossimi mesi.