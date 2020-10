346 nuovi casi di coronavirus in Ticino e 20 ricoveri

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino 346 test PCR hanno dato esito positivo. Il che porta a 1'416 i contagi registrati e confermati in laboratorio da inizio settimana (380 ieri, 308 mercoledì, 235 martedì e 147 lunedì). L'Ufficio del medico cantonale comunica purtroppo anche il decesso di due persone che avevano contratto il Covid-19.

Sono 20 i pazienti che hanno necessitato di un ricovero in ospedale. Con i quattro dimessi, attualmente nei nosocomi del nostro cantone ce ne sono 139 bisognosi di cure per patologie legate al contagio da coronavirus. 11 di loro si trovano in cure intense.

E proprio la diffusione dei dati giornalieri sull'epidemia in Ticino dovrebbe ricordare alla popolazione l'importanza della responsabilità individuale. «La curva della seconda ondata sta salendo a una velocità che desta preoccupazione - ha detto ieri in conferenza stampa Raffaele De Rosa -. Dobbiamo continuare a prestare attenzione a distanziamento, mascherina e igiene delle mani. È difficile e costa fatica, ma solo così possiamo fare la differenza». Il medico cantonale, dottor Giorgio Merlani, ha inoltre aggiunto che «non c'è motivo di pensare che il virus e la sua aggressività siano cambiati» rispetto alla scorsa primavera. «L'R0 è a 1,6. Dieci persone positive ne infettano oggi 16/17». Attualmente, in media, in Ticino circa il 3,5% delle persone che effettuano un test viene poi ospedalizzato, come dichiarato dal dottor Mattia Lepori, vicecapo area medica dell’EOC. Una cifra più bassa rispetto a sei-sette mesi fa (era il 27%), ma allora si effettuavano molti meno tamponi. Numeri che però potrebbero variare nei prossimi giorni. Gli ospedali e l'EOC si sono quindi organizzati per affrontare al meglio la seconda ondata.

Covid-19 a scuola - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa inoltre che una classe del Centro professionale tecnico (CPT) di Trevano e una della Scuola media di Camignolo sono state messe in quarantena (rispettivamente fino al 4 e al 5 novembre). Si ricorda che il provvedimento viene deciso quando almeno due allievi contraggono il coronavirus.

In tutto il cantone sono 803 le sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 le scuole postobbligatorie cantonali. Di queste, attualmente le classi in quarantena sono: due al Liceo Lugano 2 (comunicate rispettivamente il 26.10 e il 28.10, terminano rispettivamente il 1.11 e il 4.11), quattro alla scuola media di Canobbio (comunicate rispettivamente a tre il 27.10 e a una il 28.10, terminano il 1.11), una alla scuola media di Breganzona (comunicata il 28.10, termine il 5.11), una al Liceo Lugano 1 (comunicata il 27.10, termine il 31.10), una alla Scuola cantonale di commercio (SCC) di Bellinzona (comunicata il 25.10, termine il 30.10.2020).