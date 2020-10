«C'è preoccupazione per la durata della seconda ondata»

Nuovi correttivi in arrivo, almeno per ciò che concerne i dispositivi ospedalieri in Ticino. Oltre a fare il punto sull'evoluzione epidemiologica del Coronavirus, il Dipartimento della sanità e della socialità, dal Palazzo delle Orsoline di Bellinzona, hanno comunicato gli adattamenti decisi per adeguarsi e prepararsi all'aumento dei malati di Covid.

Le cifre odierne sono abbastanza eloquenti: 380 persone sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore. Ma soprattutto sono cinque i nuovi decessi legati al virus. Un numero così elevato di vittime giornaliere non si vedeva dal 27 aprile.

I relatori presenti erano:

Raffaele De Rosa , Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità

, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Bianchi , Direttore della Divisione della salute pubblica

, Direttore della Divisione della salute pubblica Giorgio Merlani , Medico cantonale

, Medico cantonale Mattia Lepori , Vice capo Area Medica EOC

, Vice capo Area Medica EOC Christian Camponovo, Direttore della Clinica Luganese Moncucco

Crescita degli ospedalizzati - I correttivi a livello sanitario arrivano in considerazione della crescita non tanto dei positivi, quanto degli ospedalizzati. «La curva sta salendo a una velocità che desta preoccupazione», ha sottolineato De Rosa richiamando da subito alla responsabilità individuale. «Non dobbiamo limitarci al rispetto delle regole. Dobbiamo continuare a prestare attenzione a distanziamento, mascherina e igiene delle mani», ha ricordato.

Sull'assetto ospedaliero il direttore del DSS ha ricordato che questi era già in stato di "prontezza". «Questa prontezza ora ci viene in aiuto, ma non possiamo raddoppiare all'infinito le risorse». Il riferimento va alle cifre fornite dalla task force: «Sono numeri sono chiarissimi e impietosi. Anche se si raddoppiassero le capacità a livello nazionale si guadagnerebbe solo poco tempo in più. La curva esponenziale corre molto più in fretta di quello che possiamo fare con le cure intense».

10 persone ne infettano 16 - Al medico cantonale è toccato come sempre snocciolare i numeri nudi e crudi, cercando di spiegare costa sta accedendo. «Attualmente abbiamo una crescita se non uguale addirittura più ripida rispetto alla prima ondata - ha spiegato -. I casi raddoppiano e continuano nella loro crescita. Il tasso di replicazione (tasso R0) attualmente è a 1,6. Quindi 10 persone positive infettano oggi 16/17 persone successive».

E in crescita, ha ribadito, sono anche le ospedalizzazioni: «Non c'è motivo di sperare che questo dato possa cambiare senza misure quali distanziamento e igiene. E non c'è motivo di pensare che il virus e la sua aggressività siano cambiati».

Mobilità crollata - Di positivo ci sarebbe la reazione dei ticinesi. «La mobilità negli ultimi 7/10 giorni si è nettamente ridotta. Credo che le persone abbiano iniziato a comprendere quanto sta accadendo. Se riusciamo a limitare i movimenti dovremmo riuscire a contenere il numero di nuovi contagi», ha sottolineato Merlani.

«Crescono i letti, ma non all'infinito» - Bianchi ha parlato invece di capacità in termini di letti disponibili: «Erano 800 nella fase acuta della prima ondata. Dall'inizio di luglio abbiamo un dispositivo "di prontezza" riconfermato questo lunedì. Questi garantisce ogni 48 ore 20 letti supplementari all'ospedale di Locarno e alla clinica Moncucco, fino arrivare a un massimo di rispettivamente 150 e 100 letti. Poi ci sarà l'attivazione dell'ospedale Italiano e quello di Faido. Qui potranno essere trasferiti i pazienti che hanno superato la fase acuta. Anche l'ospedale Malcantonese si appresta ad accogliere pazienti in arrivo dalla clinica luganese».

Una lotta contro il tempo - Ciò che emerge è la lotta contro il tempo. Per diversi fattori. «La seconda ondata è arrivata prima del previsto, ma fortunatamente non in concomitanza con i ricoveri per influenza», ha sottolineato il Direttore della Divisione della salute pubblica. «La disponibilità attuale non è ancora la massima possibile. Occorre ora fare delle valutazioni e probabilmente sarà necessario ridurre le operazioni non urgenti per gestire la situazione».

Per Lepori l'auspicio è «evitare il riconfinamento della popolazione, la chiusura delle scuole e la riduzione degli interventi medici. Dobbiamo evitare a tutti i costi di cancellare le visite ai pazienti, seppur brevi. Altrimenti sarebbe fonte di sofferenza. Il lavoro si fa sempre più difficile. Più letti serviranno, meno sarà possibile portare avanti le altre attività ospedaliere», ha sottolineato.

Non solo anziani - «Non possiamo escludere che nei prossimi giorni i ricoveri in terapia intensiva non vadano a superare il 20% dei pazienti totali», ha quindi aggiunto il Vice capo Area Medica EOC che ha poi snocciolato qualche dato circa i ricoveri attuali. L'età media dei pazienti covid è di 70/71 anni a Locarno e alla clinica Moncucco. Per quanto riguarda il profilo tipo dei pazienti in terapia intensiva, il più giovane è nella fascia tra i 20 e i 40 anni e il più anziano attorno agli 80.

Il problema "inverno" - Camponovo ha spiegato quindi la grande differenza rispetto alla prima ondata e cioé l'inverno imminente: «Di solito le influenze e i virus passano con il passare dell'inverno e questo significa dover attendere marzo», ha spiegato.

«La durata classica della pandemia dovrebbe essere di circa 12/14 settimane, ma non sappiamo come si muove il coronavirus. Se la metà dei ticinesi si ammala nell'arco di 14 settimane, allora sì che raggiungeremo la crisi sanitaria», gli ha fatto eco Merlani.

D'altra parte, come spiegato da Lepori, «la media di pazienti ospedalizzati è di circa il 3,5% sulle nuove diagnosi. Una cifra costante negli ultimi 10 giorni. E se è vero che il 95% dei contagiati, ad oggi, riferisce sintomi lievi e non necessita ricovero, il restante 5% è un numero già troppo grande per essere gestito».

Per non parlare del fatto che, come spiegato da Camponovo: «In Ticino, complice l'anzianità della popolazione, il numero di persone ospedalizzate sul totale dei positivi è un po' più alto rispetto al dato nazionale».

L'invito a limitare i contatti - De Rosa conclude con un invito: «Anche in vista della festa di Halloween, oltre che delle vacanze, ricordiamoci quanto sia importante ridurre i contatti. Perché i contagi avvengono in buona dal tempo libero».