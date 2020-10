235 nuovi casi di Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - 235 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nelle ultime ventiquattro ore in Ticino. Un numero superiore rispetto ai 147 di ieri, ma in linea con il trend dell'ultima settimana (domenica vengono infatti effettuati meno tamponi).

L'Ufficio del medico cantonale riferisce anche di 16 ricoveri e sei dimessi, che porta a 90 il totale dei pazienti che attualmente necessitano di cure ospedaliere a causa del Covid-19. Sei si trovano nel reparto di cure intensive.

In Ticino da inizio pandemia (era il 25 febbraio, otto mesi fa) 6'222 persone sono risultate positive al test PCR per il coronavirus. 356 hanno perso la vita.

Dopo un'estate in (quasi) piena tranquillità, la seconda ondata ha travolto un po' tutto il mondo. La Svizzera è tra i Paesi più colpiti. Tanto che il Consiglio di Stato ticinese ieri è corso ai ripari (prima della decisione di Berna prevista domani). Il Governo ha in particolare deciso (vedi flyer allegato) di estendere l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi esterni accessibili al pubblico se non è possibile mantenere la distanza, come pure nel perimetro delle manifestazioni all’aria aperta e nei mercati; vietare le attività sportive amatoriali che prevedono un contatto fisico (eccezione per l'allenamento di bambini e ragazzi in età di scuola dell'obbligo e l'educazione fisica scolastica); vietare le manifestazioni private con più di 15 persone in strutture non accessibili al pubblico; introdurre, nella ristorazione, la distanza minima di 1,5 metri tra i tavoli e il numero massimo di 4 persone per tavolo (ad eccezione di famiglie appartenenti alla stessa economia domestica).