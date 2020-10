Permessi al Planet: scatta l'interpellanza

LUGANO - La puntata di Falò del 15 ottobre scorso ("Una raffica di debiti") fa scattare un'interpellanza in merito alla situazione del Planet Village di Pazzallo descritta nel programma RSI. Nell'atto, firmato da Giovanni Albertini e Sara Beretta Piccoli, si chiede in particolare al Municipio di Lugano perché, tre anni or sono, alla nuova struttura di 11mila metri quadrati sia stato permesso di aprire «malgrado ci fosse ancora un cantiere in corso».

«Quali verifiche sono state attuate per considerare la struttura del Planet Village idonea all’apertura? Quali procedure legate alla licenza edilizia (concessa dal Municipio a gennaio 2017) sono ancora da completare e per quali motivi?», chiedono i due consiglieri comunali indipendenti, che affermano di essere venuti a conoscenza del caso «su segnalazione di diversi cittadini di Lugano». «I controlli e le procedure di circostanza sono stati eseguiti correttamente? Il Municipio di Lugano come intende agire nel prossimo futuro per evitare queste problematiche?», continuano.

Oltre a interrogare il Municipio sulla situazione dei permessi, nella loro interpellanza Albertini e Beretta-Piccoli ricordano la situazione debitoria del Planet (più di 3 milioni di franchi di debiti a inizio settembre 2020 secondo la RSI). «Dal servizio si evince che decine di artigiani e aziende locali aspettano di essere pagate, ci sono almeno 143 precetti esecutivi (stato: febbraio 2020, Ndr), oneri sociali e imposte non pagate», lamentano.