Altre classi in quarantena? «Ci vuole l'obbligo di mascherina»

BELLINZONA - Si è ulteriormente allungato, ieri, l'elenco delle classi di scuola media in quarantena a causa di allievi risultati positivi al coronavirus: stavolta è toccato ad alunni di Barbengo, Cadenazzo e Giubiasco. Ed ecco che oggi scatta un'interrogazione leghista (con primo firmatario Massimiliano Robbiani) al Governo cantonale, secondo cui «il DECS sta a guardare».

I deputati chiedono per quale motivo le autorità cantonali non introducano l'obbligo di mascherina pure nelle scuole medie e non soltanto in quelle post-obbligatorie. Secondo i firmatari dell'atto parlamentare si tratterebbe infatti di un controsenso, anche in considerazione del fatto che da domani scatta l'obbligo negli spazi pubblici chiusi e «saranno esentati i bambini fino al compimento dei dodici anni». «Non ci sembra che tutti i ragazzi che frequentano la scuola media abbiano meno di dodici anni» si legge ancora nell'interrogazione.