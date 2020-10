Mascherine ovunque nel post-obbligatorio

BELLINZONA - Le mascherine diventeranno protagoniste assolute nelle scuole post-obbligatorie ticinesi. Dal prossimo lunedì 19 ottobre studenti e docenti saranno infatti obbligati a indossarle sempre - sia dentro che fuori gli stabili - e anche nel caso in cui la distanza fisica di 1.5 metri fosse garantita. Il provvedimento è stato preso dal DECS - che ha avvisato le persone interessate con un'email - per combattere l'aumento dei contagi da Covid-19 registrati nel mondo scolastico ed evitare quindi ulteriori quarantene di classe. L'ultimo caso di questo tipo - ricordiamo - si era registrato ieri alla Commercio di Bellinzona.

La misura - anticipata dalla RSI - vale pure per il personale amministrativo e per i visitatori. Per quanto riguarda le mense, gli avventori dovranno raggiungere il loro posto indossando la mascherina e solo una volta seduti al tavolo potranno levarsela per mangiare.