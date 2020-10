Frana a Disentis, chiuso il passo del Lucomagno

DISENTIS - La strada del passo del Lucomagno, che collega valle di Blenio e Surselva (GR), è completamente chiusa al traffico poco a sud di Disentis per una frana staccatasi ieri pomeriggio. Non si lamentano feriti. La durata dei lavori di sgombero e di messa in sicurezza per il momento non può essere prevista, indica una nota pubblicata oggi dall'Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni. Non è pertanto possibile prevedere quando l'arteria sarà nuovamente percorribile. È certo che occorreranno giorni.

La frana si è staccata circa 50 metri sopra la strada nei pressi dell'uscita per Mumpé Medel. A valle sono precipitati 1500 metri cubi di roccia. Solo 100 metri cubi hanno invaso l'arteria, mentre il resto è scivolato in un canalone tra la parete rocciosa e la strada, che non ha quasi riportato danni, a eccezione del guardrail distrutto.

Il settore, parte delle gole del Reno di Medel, è molto ripido, ma per ora il pendio non era considerato geologicamente instabile. Misurazioni effettuate sin da ieri sera hanno mostrato che oltre 1000 metri cubi di materiale sono instabili e devono essere fatti precipitare. I lavori di sgombero sono iniziati già ieri pomeriggio.