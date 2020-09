Potrai vivere il tuo Ticino fino a San Silvestro

BELLINZONA - L'estate è ufficialmente finita lo scorso 22 settembre, ma con lei non si è esaurita la voglia di promuovere il turismo nel nostro cantone. Un turismo ticinese che dopo la stangata subita con il lockdown, ha rialzato la testa nella bella stagione e ora guarda con ottimismo all'autunno e l'inverno.

La rinascita del settore, certificata dagli ottimi numeri di luglio - +12.2% di pernottamenti -, è stata favorita dalle due azioni, promosse dal DFE in collaborazione con ATT e BancaStato, che hanno contraddistinto la nostra estate: ovvero "Soggiorna in Ticino" e "Gusta il Ticino". Una strategia che ha dato i suoi frutti e che le autorità intendono prolungare. «Il bilancio è estremamente positivo», fanno notare dal DFAE. «A oggi abbiamo spedito oltre 151'000 buoni "Gusta il Ticino", mentre con "Soggiorna in Ticino" sono stati generati oltre 3'800 pernottamenti sul suolo cantonale».

Un successo che il DFE intende ripetere anche in autunno e inverno: «Abbiamo deciso di prolungare fino al 31 dicembre l'azione "Soggiorna in Ticino" e fino al 31 ottobre quella "Gusta il Ticino". Questo consentirà a dare slancio e ottimismo per i periodi autunnale e invernale, contribuendo al rilancio di un settore tradizionalmente importante per l’economia cantonale».

In cosa consistono le due azioni:

"Soggiorna" - L'azione offre la possibilità ai residenti domiciliati in Ticino di ottenere uno sconto del 20% su pernottamenti e colazioni presso una struttura d’alloggio, purché aderisca all’iniziativa e sia convenzionata con Ticino Ticket (quindi alberghi, ostelli della gioventù, campeggi e alcuni agriturismi selezionati). La procedura per ottenere lo sconto rimane invariata: occorre prenotare il soggiorno contattando direttamente la struttura, senza cioè passare da agenzie o piattaforme di prenotazione online, e chiedendo se aderisce all’iniziativa. È possibile usufruire dell’offerta anche nel caso in cui se ne si abbia già beneficiato. Anche BancaStato prolunga la sua offerta, pertanto per i suoi clienti viene applicato un ulteriore sconto del 20% in caso di pagamento con carta di credito o debito BancaStato (escluse carte aziendali): in questo caso lo sconto sul soggiorno è del 40% (cumulativo).

"Gusta" - La procedura per ottenere il buono "Gusta il Ticino" rimane invariata: il buono sconto di 25 franchi per una cena in un esercizio (ristoranti, snackbar, capanne, osterie, grotti, canvetti, trattorie, birrerie, bar e agriturismi) che aderisce all’iniziativa e che effettua servizio al tavolo (non è quindi valido per asporto o servizio a domicilio) va richiesto unicamente online, entro il 30 settembre 2020, compilando l’apposito modulo sulla piattaforma www.viviiltuoticino.ch. Chi ha già ordinato e sfruttato il buono non potrà per contro ordinarlo una seconda volta.