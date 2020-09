Il Merisc perde "Hola Chico", il chiosco andrà a qualcun altro

LOSONE - L'estate che sta per concludersi sarà l'ultima per il chiosco "Hola Chico Merisc", il noto ritrovo situato al Meriggio di Losone, dove la Melezza si tuffa nella Maggia. L'ha annunciato «con immenso dispiacere» il gestore dell'esercizio sulla sua pagina Facebook.

Il concorso che attribuiva la gestione del nuovo edificio in cui troverà casa uno snack bar è infatti stato vinto da qualcun altro. Nonostante l'evidente dispiacere per la fine dell'avventura, durata 10 anni, il gerente non vuole dilungarsi in polemiche: «Sono sicuro che la decisione del Patriziato sia stata ponderata e da parte mia posso solo ringraziare per la splendida collaborazione in questi 10 anni. Per me il Merisc resterà sempre casa e spero di continuare a rivedere tutti come frequentatore».

Si chiude un'epoca. Raggiunto da Tio/20Minuti l'ormai ex gerente si congeda così. «Purtroppo hanno preferito altri concorrenti a me. L'Hola Chico non esisterà più. E invece del chiosco ci sarà uno snack bar che stanno ultimando. Dopo 10 anni chiuderò per sempre al 10.10.2020. Non proporrò più l'open air annuale, ma se le condizioni e la collaborazione lo permetteranno proverò ancora a organizzare il torneo di calcio Loxono».

Foto: Hola Chico