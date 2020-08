Sofia e Leonardo i nomi più scelti per i neonati ticinesi nel 2019

BELLINZONA - Nel 2019, i nomi più gettonati per i neonati nella svizzera italiana sono ancora Sofia e Leonardo (l'apice della classifica è invariato dal 2015). Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica.

Nomi a livello svizzero - Mia (434), Emma (402) e Sofia (341) sono stati i tre nomi femminili più comuni dati ai neonati in Svizzera, secondo la statistica del movimento naturale della popolazione. I dati del 2018 vedevano in testa il nome Emma, quest'anno sceso al secondo posto dopo aver dominato la classifica negli ultimi due anni (e nel 2014, 2012 e 2011). Il risultato si basa sui nomi scelti per le 42'049 bambine nate quell'anno.

Tra i bambini (44'123), i nomi più popolari sono Liam (443), Noah (437) e Matteo (360). Rispetto all'anno precedente è cambiato solo il terzo posto: Matteo ha sostituito Leon.

Differenze secondo le regioni linguistiche - Tra le regioni linguistiche si osservano differenze talvolta nette. Nel 2019, i nomi che occupano le prime posizioni della classifica non sono gli stessi in tutte le regioni. Nella Svizzera tedesca il primo posto è occupato da Noah per i maschi e da Mia per le femmine. Emma e Liam sono i nomi più ricorrenti nella Svizzera francese. Nella Svizzera italiana sul primo gradino del podio ci sono appunto Sofia e Leonardo, mentre nella regione di lingua romancia la preferenza è tra l’altro stata data a Lina e Elia.



Differenze secondo i Cantoni - Il nome Liam non è apprezzato solamente a livello svizzero ma anche nei Cantoni di Ginevra, Vallese e Giura dove occupa la prima posizione. Mia occupa il primo posto a Zurigo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, San Gallo e Argovia. A seconda dei Cantoni, le preferenze cambiano: se a Zurigo, San Gallo e Argovia sono Mia e Leon ad essere in testa, a Berna troviamo Lia e Noah, a Basilea Città Ella e David, a Lucerna Lea e Ben.

Differenze generazionali - Nel 2019, sull’insieme della popolazione residente in Svizzera, i nomi più frequenti sono Maria e Daniel. Maria e Peter sono stati i nomi dati con maggiore frequenza nelle generazioni del 1959; Sandra e Thomas occupavano la stessa posizione tra i nati nel 1979. Per quanto riguarda le generazioni un po’ più recenti, nel 1999 in testa c’erano Laura e Luca.

Le top 5 della Svizzera italiana

Femmine: Sofia Aurora Emma Giulia Alice