L'Astrovia di Locarno? «Da oltre dieci anni abbandonata a se stessa»

LOCARNO - Una passeggiata di sei chilometri dalla foce della Maggia fino a Tegna per scoprire i pianeti del sistema solare: è l'Astrovia di Locarno, un percorso realizzato dalla Società astronomica ticinese nel 2001. Ma che ora è «abbandonato a se stesso» come denunciano alcuni consiglieri comunali di Locarno in un'interrogazione interpartitica indirizzata al Municipio (primo firmatario è il rappresentante dei Verdi Marko Antunovic).

«Sarebbe un percorso ideale per gli anziani, per i turisti, da effettuare assieme ai bambini per stare all'aperto e, nel contempo, studiare il nostro sistema solare». Eppure da oltre dieci anni - si legge nell'atto consiliare - è in stato d'abbandono. «È un vero peccato, in quanto esso rappresenta l'immagine che diamo ai turisti, nonché ai cittadini della nostra città: il completo degrado».

Il Municipio viene quindi invitato a intervenire per sistemare il percorso. Si tratterebbe, secondo alcuni artigiani interpellati dagli autori dell'interrogazione, di «interventi semplici e non troppo onerosi, per ridare nuova vita ai vari pianeti». E questo in modo da poter riconsegnare «ai turisti e ai locarnesi la totalità di un progetto culturale sensato, educativo, un museo a cielo aperto».