Opposizione al tram-treno: «La linea FLP di collina va mantenuta»

BELLINZONA - Non piace lo smantellamento dell'attuale tracciato di collina delle Ferrovie luganesi (FLP) previsto con la messa in esercizio della futura galleria del tram-treno tra Bioggio e il centro di Lugano. E nemmeno il previsto attraversamento del Piano del Vedeggio. Ecco dunque che è scattata l'opposizione contro il progetto pubblicato dal Cantone. L'hanno presentata tre associazioni: l'Associazione traffico e ambiente (ATA), la Società ticinese per l'arte e la natura, e i Cittadini per il territorio. Ne dà notizia il portale de laRegione.

Contro il progetto è anche stata depositata una petizione sottoscritta da circa duemila cittadini. La petizione, lo ricordiamo, era stata lanciata nell'autunno dello scorso anno. In un incontro con la stampa, l'ATA aveva inoltre presentato uno studio a sostegno del mantenimento della linea FLP di collina (quella che serve il comprensorio di Muzzano, Sorengo e la stazione ferroviaria di Lugano). «Una volta in Ticino si eliminavano le linee ferroviarie perché si diceva che il progresso era l'auto privata. E nonostante questo errore del passato, ora si vuole nuovamente smantellare una linea ferroviaria» aveva detto Bruno Storni dell'ATA.