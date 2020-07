Scopri con un click gli autori che hanno lasciato il segno in Ticino

BELLINZONA - La Guida letteraria della Svizzera italiana, curata dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino, fa un passo avanti e presenta al pubblico la mappa interattiva delle citazioni e dei luoghi legati agli autori che hanno vissuto o soggiornato sul nostro territorio.

«Tesoro sommerso» - La Guida letteraria è un progetto lanciato l’11 agosto 2019 dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il tramite della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU). Raccoglie frammenti di romanzi, racconti, poesie, epistolari e diari pubblicati da scrittori che sono nati e cresciuti nella Svizzera italiana oppure che hanno soggiornato sul nostro territorio e lo hanno voluto raccontare. Si tratta - precisa il DECS in una nota - di «un vero e proprio tesoro sommerso, da valorizzare e diffondere», nel quale è possibile scovare autori e testi noti e meno noti.

Numeri importanti - Già nel dicembre del 2019 la Guida letteraria contava oltre mille citazioni, raccolte anche grazie alla partecipazione del pubblico: enti, associazioni e privati che hanno segnalato testi e autori. «L’estate 2020 - precisa ancora il Dipartimento - vede il raggiungimento di altri importanti traguardi: 1.880 citazioni, 271 autori e 207 luoghi, fruibili dalla pagina guidaletteraria.ti.ch dall’inizio di luglio.

Paesaggi letterari da scoprire - L’aggiornamento della mappa, precisa ancora il DECS, continuerà nei prossimi mesi: e chiunque potrà partecipare inoltrando una segnalazione attraverso il formulario disponibile sul sito. «La mappa interattiva è solo una delle declinazioni con cui verrà proposta al pubblico. Tra le iniziative, però è forse quella che evidenzia maggiormente lo stretto legame esistente tra letteratura e territorio. Grazie a questo strumento sarà più facile orientarsi nei paesaggi letterari della Svizzera italiana, sia fisicamente che virtualmente».

La Guida letteraria della svizzera italiana, con la relativa mappa, è stata realizzata dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Il progetto beneficia del sostegno dell’Aiuto federale per la lingua e cultura italiana e promuove un concetto di rete di competenze in cui sono coinvolti numerosi servizi dell’Amministrazione cantonale come il Centro di competenza per la geo-informazione dell’Ufficio della geomatica e il Centro sistemi informativi del Cantone Ticino.

Screenshot