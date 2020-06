Riaprono i Pronto soccorso di Faido e Acquarossa

FAIDO - La ripresa progressiva dei servizi offerti dagli ospedali pubblici dell’EOC continua con la riapertura dei Pronto soccorso degli Ospedali di Acquarossa e Faido.

E lo stesso Ente a comunicare le riaperture precisando che a partire da lunedì 15 giugno, i due Pronto soccorso torneranno infatti ad accogliere i pazienti, nella fascia oraria compresa tra le 09.30 e le 18.00. «Questo orario - si legge in una nota odierna - rimarrà in vigore fino a inizio agosto, quando i due Pronto soccorso torneranno all’attività precedente la pandemia, con una presa in carico dei pazienti ogni giorno 24 ore su 24». Gestiti dal Servizio di Medicina interna, i Pronto soccorso di Acquarossa e Faido prendono in carico le patologie meno gravi e agiscono in stretta collaborazione con i servizi dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

Anche in queste strutture valgono i principi del rispetto delle norme di sicurezza nell'ambito della prevenzione dei contagi: «Ovvero l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento sociale».