Dal 15 giugno anche i TILO tornano in Italia

STABIO - Con la riapertura completa delle frontiere tra Svizzera e Italia, dal 15 giugno anche i treni TILO riprenderanno a circolare sul suolo italiano.

Una comunicazione molto attesa, quella diramata oggi dalle FFS, che precisano inoltre come i viaggiatori avranno a disposizione «l’intera offerta prevista nell’orario regolare», con alcune «leggere riduzioni» legate all'offerta notturna (il servizio TILO Pigiama resta soppresso) e ai singoli collegamenti durante le ore di punta.

Per quanto concerne la sicurezza, le misure di protezione previste restano in vigore in base al territorio nazionale di riferimento. L'affluenza dei viaggiatori nelle ultime settimane è «moderatamente in aumento» ma le distanze sociali «restano garantite» assicura l'ex regia federale.

I servizi TILO circolano nel seguente modo:

RE10 (Erstfeld–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano)

•Il servizio circola normalmente

S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

•Treni ogni 30 minuti tra Bellinzona e Como sono garantiti sull’arco della giornata

•Circolano tre collegamenti supplementari in partenza da Chiasso alle 6.35 / 6.53 e in partenza da Bellinzona alle 17.49

•Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34, in partenza da Chiasso alle 21.43 / 22.43 / 23.43 e in partenza da Como alle 22.10 / 23.10 / 00.15

S20 (Airolo–Biasca–Bellinzona–Locarno)

•Treni ogni 30 minuti tra Biasca/Castione-Arbedo e Locarno sono garantiti sull’arco del-la giornata

•Circolano due collegamenti supplementari in partenza da Airolo alle 6.45 e in partenza da Locarno alle 16.48.

•Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 22.32 / 23.32 / 00.32 e in partenza da Locarno alle 23.01 / 00.01 / 1.05

S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate)

•Il servizio circola normalmente con alcune eccezioni

•Sono soppressi i collegamenti per il mercato di Luino in partenza da Bellinzona alle 8.14 e da Luino alle 13.40 / 15.40

S40 (Varese–Mendrisio–Como)

•Il servizio circola normalmente

S50 (Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa)

•Il servizio circola normalmente con alcune eccezioni

•Sono soppressi tra Mendrisio e Bellinzona i collegamenti in partenza da Mendrisio alle 22.35 / 23.35 / 00.35 e in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34

•Sono soppressi tra Varese e Malpensa i collegamenti in partenza da Varese alle 22.00 e in partenza da Malpensa alle 23.13

TILO Pigiama

•Il servizio notturno è completamente soppresso