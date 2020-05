"Catturato" un nibbio reale, l'immagine è bucolica

BLENIO - Un bellissimo esemplare di Nibbio reale, con tanto di ali spiegate con sullo sfondo vette con ancora tracce di neve. È la bucolica immagine scattata nella Valle di Blenio, più precisamente ad Aquila.

Soprannominato "l'uccello più elegante d'Europa" dopo il Gipeto e l'Aquila reale, il Nibbio reale è il terzo rapace svizzero in ordine di grandezza. Questi uccelli sono in grado di lasciarsi scivolare per ore, senza sforzo, sulle loro ali lunghe e strette, aggiustando la direzione mediante ampi movimenti della lunga coda profondamente biforcuta. Durante il periodo dei corteggiamenti le coppie eseguono veri e propri voli acrobatici, emettendo spesso un trillo simile a un nitrito. Negli ultimi decenni la specie si è ampiamente diffusa nel nostro Paese e gli effettivi svizzeri assumono sempre più importanza a livello internazionale; in molte regioni europee le popolazioni sono infatti in diminuzione (fonte vogelwarte.ch).