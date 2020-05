Le sponde della Maggia attirano numerosi bagnanti

LOSONE - Questa soleggiata e calda domenica di maggio ha indotto molte persone a cercare refrigerio e svago nei fiumi e nei laghi di casa nostra. Fra questi, in diversi si sono recati sulle sponde del fiume Maggia, ad esempio a Losone, per fare un tuffo, giocare a beachvolley, o semplicemente per preparare l'abbronzatura in vista dell'estate.

Le distanze sociali di sicurezza - va detto - non sempre sono state rispettate. Anche per questo motivo, alcune pattuglie di Polizia hanno vigilato sulla zona e hanno reso attenti gli eventuali trasgressori.

Rescue Media