Coronavirus, sette nuovi casi, ma nessun decesso

BELLINZONA - Sette casi e zero decessi. Sono questi i dati sul coronavirus in Ticino delle ultime 24 ore, aggiornati questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale. Numeri, quelli odierni, che confermano il trend positivo registrato da inizio settimana con tre casi lunedì, il doppio zero (contagi/morti) di martedì, i quattro casi di mercoledì e il secondo giorno senza infezioni né decessi di ieri.

Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'279 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime sono ferme a 341 e da inizio settimana solo una persona ha perso la vita a causa del virus. Per quanto concerne i ricoveri, altre sette persone hanno lasciato l'ospedale nelle ultime ventiquattro ore. In totale le dimissioni dall'inizio dell'epidemia ammontano quindi a 864.