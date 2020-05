Contagi e morti: è (ancora) due volte zero

BELLINZONA - Zero casi e zero decessi. Per la seconda volta in tre giorni. Sono questi i dati sul coronavirus in Ticino delle ultime 24 ore, aggiornati questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale. Numeri, quelli odierni, che confermano il trend positivo registrato da inizio settimana con tre casi lunedì, il doppio zero (contagi/morti) di martedì e i quattro casi di ieri.

Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'272 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime sono ferme a 340. Per quanto concerne i ricoveri, altre sei persone hanno lasciato l'ospedale nelle ultime ventiquattro ore. In totale le dimissioni dall'inizio dell'epidemia ammontano quindi a 857.