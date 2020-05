Coronavirus, quattro nuovi casi e un decesso in Ticino

BELLINZONA - Dopo il positivo e benaugurate doppio zero relativo a morti e contagi fatto registrare ieri - dato che non si verificava da inizio marzo - nelle ultime 24 ore in Ticino si contabilizzano altri quattro casi e un decesso provocati dal Covid-19. Dati a ogni modo confortanti se si pensa che lo scorso 27 marzo, in piena emergenza sanitaria, si verificarono ben 287 contagi in sole ventiquattro ore. Quel venerdì fu il giorno più nero per il nostro cantone. Le cifre, successivamente, e grazie ai comportamenti adottati dalla popolazione, si sono notevolmente abbassate. Il picco è stato superato a inizio aprile e la curva si è sempre più appiattita. Fino a ieri quando quel "doppio zero" ha premiato la costanza dei ticinesi. E ha mostrato, finalmente, una flebile luce in fondo al tunnel.

A ogni modo - come precisato ieri dal direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco Christian Garzoni - «non è ancora il momento di abbassare la guardia», visto che con l'allentamento delle restrizioni «i numeri è plausibile che aumentino di nuovo». L'importante, naturalmente, è che non si torni alle cifre di quel (terribile) 27 marzo.

I dati - Anche i dati odierni confermano il trend positivo di questo inizio maggio, in cui il numero di infezioni non ha mai superato la soglia delle dieci unità. Dal primo caso del 25 febbraio sono complessivamente 3'272 i ticinesi risultati positivi al test. Le vittime salgono a 341 dopo due giorni consecutivi senza decessi.

Ricoverati e dimessi - Per quanto concerne i ricoveri, altre due persone hanno lasciato l'ospedale nelle ultime ventiquattro ore. In totale le dimissioni dall'inizio dell'epidemia salgono quindi a 851. Nelle strutture sanitarie dedicate ai pazienti Covid-19 ieri erano ricoverate 79 persone: 70 in reparto e 9 in terapia intensiva, di cui 7 intubate.