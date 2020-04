Scuola a distanza, due facce della stessa medaglia

LUGANO - L’emergenza coronavirus ha costretto la scuola a reinventarsi. Le lezioni si tengono a distanza e nonostante gli sforzi da parte di tutti le difficoltà non mancano. Sia per i docenti, talvolta un po’ impacciati con tecnologie che non hanno l’abitudine di usare, sia per gli allievi, spesso distratti da tutto ciò che avviene all’interno delle mura domestiche.

Ed è proprio questo nuovo modo di fare scuola che ha ispirato un giovane musicista e un attore in erba a cimentarsi in due divertenti video. Filippo Quadri, studente all’ultimo anno di Liceo, ha messo in rima e in musica il proprio stato d’animo nella canzone iSchool.

Andrea Nava, membro della compagnia teatrale “Voci Ateatro”, ha dato una dimostrazione pratica di com'è difficile per i docenti collegarsi con i ragazzi per impartire una lezione scolastica.